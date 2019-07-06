Футбол
ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Рубином»ТК Новый век 06:19
В заключительном контрольном матче перед стартом нового сезона футбольный клуб «Тамбов» разошелся миром в Казани с «Рубином». Голов болельщики так и не увидели.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
У Маслякова нашли особняк с семью туалетами за 370 млн рублей, СМИ
Особняк стоимостью 370 миллионов рублей нашли у ведущего Александра Маслякова.
Обновлено в 06:16
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе
Обновлено вчера в 19:29
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено 04 июля в 07:59
Армия и оружие
Испытания комплекса «Сармат» завершатся в конце 2020 года
Завершающая стадия испытаний ракетного комплекса «Сармат» назначена на конец 2020 года.
Обновлено в 06:19
Футбол
Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»
Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу – на тех же условиях, на которых хавбек перешел в "Рубин".
Обновлено вчера в 11:58
Здоровье
В трех районах Владимирской области объявлен карантин по бешенству
Напомним, что в прошлом году во Владимирской области в 2018 году зафиксирован 41 случай бешенства.
Обновлено вчера в 11:42
Музыка
Амстердам не примет «Евровидение-2020»
По словам главы Амстердама, проведение международного песенного конкурса, запланированного на следующий год, оказалось под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
В Омской области объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
Обновлено в 05:52
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала
По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве
Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
Баскетбол
Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Политика
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Футбол
Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»
Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард провел первое занятие с футболистами команды.
Обновлено вчера в 15:52
Культура
Названы любимые песни Назарбаева
Обновлено в 05:30