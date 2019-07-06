Футбол

ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Рубином»ТК Новый век 06:19

В заключительном контрольном матче перед стартом нового сезона футбольный клуб «Тамбов» разошелся миром в Казани с «Рубином». Голов болельщики так и не увидели.
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Последний домашний спарринг «Рубин» закончил вничью

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«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом», Сутормин был исключён из заявки казанцев

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«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в контрольном матче

Sport24.ruвчера в 12:52
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Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

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Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
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Общество

У Маслякова нашли особняк с семью туалетами за 370 млн рублей, СМИ

Особняк стоимостью 370 миллионов рублей нашли у ведущего Александра Маслякова.
Обновлено в 06:16
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе

Обновлено вчера в 19:29
Политика

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Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено 04 июля в 07:59
Армия и оружие

Испытания комплекса «Сармат» завершатся в конце 2020 года

Завершающая стадия испытаний ракетного комплекса «Сармат» назначена на конец 2020 года.
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Армия и оружие

Корветы «Бойкий» и «Стойкий» взяли курс на Балтийское море

Обновлено в 04:19
Футбол

Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»

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Обновлено вчера в 11:58
Здоровье

В трех районах Владимирской области объявлен карантин по бешенству

Напомним, что в прошлом году во Владимирской области в 2018 году зафиксирован 41 случай бешенства.
Обновлено вчера в 11:42
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В Омской области объявили штормовое предупреждение

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Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

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Общество

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
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В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала

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Происшествия

Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве

Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
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Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
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В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

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Обновлено в 06:29
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Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
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В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Футбол

Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард провел первое занятие с футболистами команды.
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Названы любимые песни Назарбаева

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