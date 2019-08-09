Футбол
ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Оренбургом»ТК Новый век 09:31
Футбольный клуб «Тамбов» сыграл вничью с «Оренбургом». Матч прошел на стадионе «Газовик». На 26 минуте счет открыл игрок тамбовской команды Гогуа.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Обновлено в 08:07
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Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
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Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено вчера в 19:15
Хоккей
«Барыс» обыграл «Автомобилист» на Кубке президента Казахстана
Обновлено в 10:00
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
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Футбол
Сегодня «Зенит» сыграет на выезде с «Динамо»
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
Обновлено в 08:41
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Космос
Создан скафандр следующего поколения для прогулок по Марсу и Луне
Ученые создали скафандр следующего поколения, который можно будет использовать для прогулок по Марсу и Луне.
Обновлено в 08:01
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Авто
Соревнования авто на новых источниках энергии пройдут в Китае
Обновлено в 00:15
Футбол
«Енисей» сыграл вничью с «Нефтехимиком», отыгравшись с 0:2
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Сирийская армия понесла крупные потери
При обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.
Обновлено в 08:34
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Honor Vision – смарт-телевизор от Huawei на HarmonyOS
На следующий день после презентации новой операционной системы Huawei HarmonyOS в Пекине были представлены первые устройства под её управлением – смарт-телевизор Honor Vision и его более продвинутая модель Honor Vision Pro.
Обновлено в 09:50
Политика
Оппозиционный митинг в Москве завершился без происшествий
Согласованный с московскими властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму завершился на проспекте Сахарова в 16:30, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:03
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области
Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Футбол
«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве
"Локомотив" на своем поле одержал победу над "Уралом" в матче 5-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:0. На 54 минуте встречи отличился нападающий железнодорожников Никита Хлынов, а на 73 минуте - полузащитник Кирилл Щетинин.
Обновлено в 09:57