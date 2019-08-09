Футбол

ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Оренбургом»ТК Новый век 09:31

Футбольный клуб «Тамбов» сыграл вничью с «Оренбургом». Матч прошел на стадионе «Газовик». На 26 минуте счет открыл игрок тамбовской команды Гогуа.
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