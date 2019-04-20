Футбол

ФК «Тамбов» сыграл в Курске нулевую ничьюОнлайн Тамбов.ру 10:20

В рамках 32-го тура Олимп-Первенства России футбольный клуб "Тамбов" сыграл в Курске с местным "Авангардом". Обе команды находятся в верхней части таблицы и сражаются за выход в РПЛ. В предыдущем матче тамбовчане крупно уступили дома "Сочи" и надеялись реабилитироваться.
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