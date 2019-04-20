Футбол
ФК «Тамбов» сыграл в Курске нулевую ничьюОнлайн Тамбов.ру 10:20
В рамках 32-го тура Олимп-Первенства России футбольный клуб "Тамбов" сыграл в Курске с местным "Авангардом". Обе команды находятся в верхней части таблицы и сражаются за выход в РПЛ. В предыдущем матче тамбовчане крупно уступили дома "Сочи" и надеялись реабилитироваться.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Общество
В Москве более 250 тысяч человек пришли на парад трамваев
Парад трамваев в столице посетили более 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дерби
«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на московское дерби.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели семерых украинских военных при попытке прорыва
Обновлено в 10:17
Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.
Обновлено в 11:53
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Авто
Появились подробности о новом поколении Toyota 86/Subaru BRZ
Следующее поколение спорткаров Toyota 86 и Subaru BRZ останутся с задним приводом, но эти два автомобиля не будут построены на платформе Subaru.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Игры
Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык
Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
Обновлено в 03:31
Футбол
«Сочи» обыграл «Чертаново» благодаря дублю Песегова
Матч 32-го тура ФНЛ между «Сочи» и «Чертаново» завершился волевой победой хозяев.
Обновлено в 08:56
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Политика
Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено в 11:32
Авто
Названы самые лучшие новинки автосалона в Нью-Йорке
Еще одной лучшей новинкой оказался Genesis Mint Concept, презентация которого для многих стала полной неожиданностью.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек
Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.
Обновлено в 03:09
Футбол
Тренер «Спартака» заявил, что всем нужны «единство и вера»
Обновлено в 10:40
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Религия
Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых
Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
«Динамо» победило «Крылья Советов» благодаря голу Панченко
Московское "Динамо" переиграло самарские "Крылья Советов" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:40