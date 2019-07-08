Футбол
ФК «Тамбов» представил новый логотип клуба: на нем есть волкМК-Спорт 06:19
Как сообщает пресс-служба клуба, новый дизайн клубу пришлось заказывать из-за того, что предыдущая эмблема нарушала установленные геральдические правила: на прежнем логотипе присутствовал слегка измененный герб Тамбовской области.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Политика
Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Угроза минирования в посольстве США в Москве оказалась ложной
Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотке на Кудринской площади Москве не подтвердилась.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали записи трех телефонных разговоров с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 17:26
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Авто
Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером
Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".
Обновлено в 10:19
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Жертвами холеры в Йемене стали более 700 человек
Обновлено в 14:59
Происшествия
Осужденный участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Приговоренный к 2,5 годам колонии по делу молодежной экстремистской организации «Новое величие» Павел Ребровский отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Футбол
Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансфер
Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
Обновлено в 08:09
Общество
Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума
В интервью радио «Радонеж» Смирнов заявил о «слабости ума» женщин по сравнению с мужчинами.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти
Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено в 17:47
Политика
В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
Обновлено в 17:57
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удалиться из Facebook
В апреле прошлого года Возняк отказался от Facebook, присоединившись к гендиректору Apple Тиму Куку и сооснователю WhatsApp Брайану Эктону в бойкоте соцсети из-за скандала с Cambridge Analytica.
Обновлено в 12:43