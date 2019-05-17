ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в матчах Премьер-лигиРИА ТОП68 09:21

Футбольный клуб «Тамбов» 17 мая прошел лицензирование Российского Футбольного Союза. Лицензия дает право тамбовским футболистам участвовать в матчах Премьер-лиги в сезоне 2019/20. Клуб соответствует всем критериям элитного дивизиона.

ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в матчах Премьер-лиги

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