ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в Российской Премьер-ЛигеGo68.ru 06:15

Процедуру лицензирования пришлось переносить по техническим причинам Сегодня, 17 мая, футбольный клуб «Тамбов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил лицензию на участие в соревнованиях Российского Футбольного Союза в сезоне 2019/2020.

ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге

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