Футбол
ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в Российской Премьер-ЛигеGo68.ru 06:15
Процедуру лицензирования пришлось переносить по техническим причинам Сегодня, 17 мая, футбольный клуб «Тамбов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил лицензию на участие в соревнованиях Российского Футбольного Союза в сезоне 2019/2020.
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Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
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Культура
В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры
"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
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СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы
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Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
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Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
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Происшествия
Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация
Росавиация выпустила документ, в котором назвала ошибки экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, ставшие причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
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Белоруссия потребует от России компенсации в связи с убытками, которые повлекла за собой некачественная российская нефть.
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Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
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Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
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В апреле в Европе вновь снизились продажи автомобилей
В апреле в Европе снизился уровень продаж автомобилей.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Возросло число арестованных митингующих в Екатеринбурге
Обновлено в 03:54
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Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Транспорт
Собянин открыл новую автомобильную дорогу в районе Метрогородка
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.
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Технологии
Что скрывает Ripple. Объем выпущенных XRP был занижен на $84 млн
В ежеквартальных отчетах Ripple найдены расхождения с данными блокчейна, объем выпущенных XRP оказался занижен на 200 млн монет, что составляет примерно $84 млн, сообщают исследователи Coin Metrics.
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Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
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Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
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Происшествия
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
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Главу района Дагестана уличили во взятке
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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова после развода вышли вместе в свет
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова после развода вышли вместе в свет Напомним, что слухи о разладе в семье Марата и Елизаветы появились в декабре прошлого года.
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Задержаны аферисты, обманувшие автовладельцев на полмиллиарда рублей
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Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
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Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
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Политика
Зеленский станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Сам избранный президент настаивал на том, чтобы вступить в должность на день раньше.
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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
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