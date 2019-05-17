Футбол
ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в Российской Премьер-ЛигеGo68.ru вчера в 06:15
Процедуру лицензирования пришлось переносить по техническим причинам Сегодня, 17 мая, футбольный клуб «Тамбов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил лицензию на участие в соревнованиях Российского Футбольного Союза в сезоне 2019/2020.
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«Тамбов» получил лицензию на следующий сезон. До сентября клуб будет играть в Саранске
Sports.ruвчера в 07:40
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