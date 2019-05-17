ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в Российской Премьер-ЛигеGo68.ru вчера в 06:15

Процедуру лицензирования пришлось переносить по техническим причинам Сегодня, 17 мая, футбольный клуб «Тамбов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил лицензию на участие в соревнованиях Российского Футбольного Союза в сезоне 2019/2020.

ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге

Политика Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.

Общество В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Космос «Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили новую фотографию галактики NGC 4485.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Шоу-бизнес Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.

Общество В России появилось неожиданно много защитников скверов В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.

Политика Бывший депутат Госдумы РФ Пономарев получил гражданство Украины Бывший депутат Государственный думы России Илья Пономарев получил украинское гражданство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политика На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов Как отметила в пятницу, 17 мая, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, уже есть подтверждения о прибытии на церемонию от пяти президентов разных стран.

Происшествия Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Политика КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.

Шоу-бизнес Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.

Авто Mitsubishi Lancer X: выбираем лучший вариант на вторичке Лансеры для российского рынка собирали в Японии. Машина прошла множество модернизаций.

Авто KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.

Политика Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Кино Писатель и лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук скончался в США Американский писатели и обладатель Пулитцеровской премии Герман Воук скончался на 104-м году жизни.

Здоровье Могут ли волгоградцы оформить инвалидность без документов из поликлиники Чтобы попасть на специальную комиссию, которая установит группу инвалидности, необходимо направление от медицинского учреждения по стандартной форме 088 / у-06.

Политика Зеленский потерял возможность распустить Верховную раду Украинская партия «Народный фронт» вышла из коалиции в Верховной раде и таким образом заблокировала появившуюся ранее у избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает Strana.ua.