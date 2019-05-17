Футбол

ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в Российской Премьер-ЛигеGo68.ru вчера в 06:15

Процедуру лицензирования пришлось переносить по техническим причинам Сегодня, 17 мая, футбольный клуб «Тамбов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил лицензию на участие в соревнованиях Российского Футбольного Союза в сезоне 2019/2020.
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До сентября «Тамбов» будет играть в Саранске

Советский спортвчера в 08:05

«Тамбов» прошел лицензирование

Спорт-Экспрессвчера в 05:53

«Тамбов» прошёл лицензирование РФС на сезон-2019/20

Чемпионатвчера в 06:44

«Тамбов» получил лицензию и сыграет первые матчи в Саранске

Sport24.ruвчера в 06:32

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в соревнованиях РФС в сезоне-2019/2020

ТАССвчера в 06:27

«Тамбов» прошел лицензирование РФС для участия в РПЛ в сезоне-2019/20

РИА Новостивчера в 06:48

«Тамбов» получил лицензию на следующий сезон. До сентября клуб будет играть в Саранске

Sports.ruвчера в 07:40
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Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

Обновлено 16 мая в 07:31
Политика

Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Теннис

Джокович обыграл дель Потро и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено вчера в 22:18
Общество

В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла

Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Космос

«Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике

Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили новую фотографию галактики NGC 4485.
Обновлено вчера в 10:49
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В России появилось неожиданно много защитников скверов

В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Бывший депутат Госдумы РФ Пономарев получил гражданство Украины

Бывший депутат Государственный думы России Илья Пономарев получил украинское гражданство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1 тысяча квадратных метров

Обновлено в 02:37
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Как отметила в пятницу, 17 мая, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, уже есть подтверждения о прибытии на церемонию от пяти президентов разных стран.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги

Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Авто

Mitsubishi Lancer X: выбираем лучший вариант на вторичке

Лансеры для российского рынка собирали в Японии. Машина прошла множество модернизаций.
Обновлено в 01:00
Кино

Эксперт предсказал финал «Игры престолов»

Обновлено вчера в 23:58
Авто

KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

США не собираются отпускать беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Обновлено вчера в 13:48
Кино

Писатель и лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук скончался в США

Американский писатели и обладатель Пулитцеровской премии Герман Воук скончался на 104-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:19
Здоровье

Могут ли волгоградцы оформить инвалидность без документов из поликлиники

Чтобы попасть на специальную комиссию, которая установит группу инвалидности, необходимо направление от медицинского учреждения по стандартной форме 088 / у-06.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Зеленский потерял возможность распустить Верховную раду

Украинская партия «Народный фронт» вышла из коалиции в Верховной раде и таким образом заблокировала появившуюся ранее у избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 04:37
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Общество

Проверка успеваемости. Как сейчас выглядит эспланада, и успеют ли ее открыть ко Дню города?

15 февраля 2018 года администрация Перми обсудила концепцию развития центральной площади города, от здания Законодательного собрания до ул. Попова.
Обновлено вчера в 23:00
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