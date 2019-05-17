Футбол

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лигеСпорт-Экспресс 05:53

"Тамбов" прошел лицензирование для участия в премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
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«Тамбов» прошёл лицензирование РФС на сезон-2019/20

Чемпионат06:44

«Тамбов» прошел лицензирование РФС для участия в РПЛ в сезоне-2019/20

РИА Новости06:48

«Тамбов» получил лицензию и сыграет первые матчи в Саранске

Sport24.ru06:32

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в соревнованиях РФС в сезоне-2019/2020

ТАСС06:27

«Тамбов» получил лицензию РФС

Советский спорт07:19

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лиге

Спорт-Экспресс05:53

«Тамбов» получил лицензию на следующий сезон. До сентября клуб будет играть в Саранске

Sports.ru07:40
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Музыка

Группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом

Обновлено в 07:07
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Рязани мошенники обманули автомобилистов на полмиллиарда рублей

Всего аферисты с двух тысяч потерпевших получили полмиллиарда рублей.
Обновлено в 01:19
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Футбол

На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»

В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
Обновлено в 07:43
Футбол

Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым

Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.
Обновлено в 07:44
Здоровье

В Самаре на Мехзаводе отремонтируют детскую поликлинику

Больница находится в третьем квартале поселка Мехзавод.
Обновлено 15 мая в 09:54
Политика

Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:36
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Авто

Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara

Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила майские цены на автомобили Suzuki.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В больнице одного из поселков в Карелии произошел пожар

Пожар произошел в здании больницы в поселке Шелтозеро в Карелии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:23
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре

16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Музыка

Оркестр из КНДР впервые выступит на фестивале «Спасская башня»

На Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» — 2019 впервые выступит Военный оркестр Народной армии КНДР, — сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
Обновлено в 07:26
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Политика

Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Общество

Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео

Вчера на парковке перед торговым центром в Кудрово очевидцы наблюдали небольшой смерч.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Машина снесла фонарный столб на Нагатинской набережной

На юге Москвы произошла авария с участием иномарки.
Обновлено в 02:10
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
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