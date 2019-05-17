«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лигеСпорт-Экспресс 05:53

"Тамбов" прошел лицензирование для участия в премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лиге

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