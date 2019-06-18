ФК «Тамбов» передумал играть со «Спартаком» в СаранскеМордовМедиа 03:44

Первый домашний матч в сезоне со «Спартаком» тамбовчане решили проводить на «Волгоград-Арене». «Резервной ареной будет стадион в Саранске, а что будет потом — посмотрим», — цитирует championat.com спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

ФК «Тамбов» передумал играть со «Спартаком» в Саранске

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