ФК «Тамбов» открыл счет в матче со «Спартаком» в Саранске. Автором гола стал Седрик Гогуа. Наша команда могла забить второй мяч, но Михаил Костюков не воспользовался удачным моментом.

ФК «Тамбов» открыл счёт в матче со «Спартаком» в Саранске

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