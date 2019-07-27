Футбол

ФК «Тамбов» открыл счёт в матче со «Спартаком» в СаранскеТамбовская жизнь 10:27

ФК «Тамбов» открыл счет в матче со «Спартаком» в Саранске. Автором гола стал Седрик Гогуа. Наша команда могла забить второй мяч, но Михаил Костюков не воспользовался удачным моментом.
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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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