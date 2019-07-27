Футбол
ФК «Тамбов» открыл счёт в матче со «Спартаком» в СаранскеТамбовская жизнь 10:27
ФК «Тамбов» открыл счет в матче со «Спартаком» в Саранске. Автором гола стал Седрик Гогуа. Наша команда могла забить второй мяч, но Михаил Костюков не воспользовался удачным моментом.
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Автоспорт
Феттель стартует последним на Гран-при Германии
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено в 13:13
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Общество
В Приамурье эвакуируют людей из-за паводка
Как сообщает РИА «Новости», сейчас подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах. Пик сильнейшего паводка ожидается 27 июля.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Экономика
Нам повезло с санкциями
Например, экономика Соединённых Государств Америки формально растёт уже больше десятилетия.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Энергетика
Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа
Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России
Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
Обновлено в 11:24
Наука
Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела
Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» назвали способ, благодаря которому можно преобразовать в электроэнергию тепло человеческого тела.
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал, почему он не общается с бабушкой
Лидия Федосеева-Шукшина известна своим трудным характером, который не дает ей наладить отношения не только с внуком, но и дочерьми.
Обновлено в 12:32
Общество
Антитабачный декрет вступил в силу в Белоруссии
В Белоруссии вступил в силу декрет, который направлен на последовательное ограничение курения. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 10:22
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Обновлено в 11:51
Политика
Украинцы просят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Автор инициативы Виктория Темченко утверждает, что, на ее взгляд, из-за отмены авиасообщения страдают простые граждане – «в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».
Обновлено в 04:40
Политика
В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве
В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.
Обновлено в 19:08
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено 25 июля в 18:46
Футбол
Юрий Газинский: «Не чувствую принципиальности в игре против „Сочи“»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский не чувствует принципиальности в игре третьего тура РПЛ против «Сочи».
Обновлено в 12:03
Футбол
В чемпионате Белоруссии сыграл 58-летний футболист
Футболист родился 13 ноября 1960 года, то есть на поле он вышел в возрасте 58 дней, восьми месяцев и 13 дней.
Обновлено в 17:18