Футбол

ФК «Тамбов» оштрафовали на 60 тысяч рублейМосковский Комсомолец Тамбов 04 августа в 15:07

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"Спартак" понесет финансовые траты в размере 30 тысяч рублей. Во столько оценили скандирование с трибун болельщиками "Спартака" нецензурных фраз, а также использования пиротехники. ФК "Тамбов" наказан на 60 тысяч рублей.
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ФК «Тамбов» оштрафовали на 60 тысяч рублей

Московский Комсомолец Тамбов04 августа в 15:07

Поддержка фанатов «Спартака» в Саранске обошлась клубу в 30 тысяч рублей

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