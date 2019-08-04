"Спартак" понесет финансовые траты в размере 30 тысяч рублей. Во столько оценили скандирование с трибун болельщиками "Спартака" нецензурных фраз, а также использования пиротехники. ФК "Тамбов" наказан на 60 тысяч рублей.

ФК «Тамбов» оштрафовали на 60 тысяч рублей

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