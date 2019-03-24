Футбол
ФК «Тамбов» одержал в Москве победу с минимальным счётомОнлайн Тамбов.ру 09:12
Футбольный клуб "Тамбов" в рамках 28-го тура Олимп-Первенства России по футболу играл с "Чертаново". Матч проходил в Москве на МСА "Локомотив". Из-за снегопада судьи долго решали, каким мячом играть, красным или белым.
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