Футбол

ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забилиОнлайн Тамбов.ру 13:36

В 35 туре Олимп-Первенства ФНЛ ФК "Тамбов" принимал на своём поле воронежский "Факел". "Дерби Черноземья" в этот раз приняло ещё более принципиальное значение: в случае победы тамбовчане оформляли выход в Премьер-лигу. Однако добиться этого хозяева, увы, не смогли.
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«Тамбов» — «Факел». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 4 мая 2019 года

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Воронежский «Факел» отсрочил выход «Тамбова» в Премьер-лигу

РИА Воронеж13:17
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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу у курильского острова Шикотан, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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