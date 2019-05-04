Футбол
ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забилиОнлайн Тамбов.ру 13:36
В 35 туре Олимп-Первенства ФНЛ ФК "Тамбов" принимал на своём поле воронежский "Факел". "Дерби Черноземья" в этот раз приняло ещё более принципиальное значение: в случае победы тамбовчане оформляли выход в Премьер-лигу. Однако добиться этого хозяева, увы, не смогли.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Футбол
Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:59
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге
Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Политика
Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
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Политика
В Раде считают 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
Глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь заявил, что Верховная Рада считает 28 мая "комфортной" датой для инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:16
Происшествия
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу у курильского острова Шикотан, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 13:12
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Мексике убиты четверо служащих сил безопасности
В результате нападений в штатах Веракрус и Пуэбла в Мексике убиты по меньшей мере четверо служащих Федеральных сил безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Universal.
Обновлено в 18:38
Политика
Германия намерена принять меры для «защиты» Прибалтики от России
Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более $20 млрд на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью SvD.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике
Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено в 10:06
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено в 19:58
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Обновлено 02 мая в 05:27
Политика
В делегации США рассказали о визите в Крым
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено в 12:45
Технологии
Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства
Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.
Обновлено в 07:07
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49