Футбол

ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забилиОнлайн Тамбов.ру 13:36

В 35 туре Олимп-Первенства ФНЛ ФК "Тамбов" принимал на своём поле воронежский "Факел". "Дерби Черноземья" в этот раз приняло ещё более принципиальное значение: в случае победы тамбовчане оформляли выход в Премьер-лигу. Однако добиться этого хозяева, увы, не смогли.
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«Сочи» обошел «Тамбов», «Томь» отсрочила праздник лидеров

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«Тамбов» сыграл вничью с «Факелом»

Матч ТВ13:27

«Тамбов» — «Факел». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 4 мая 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:13

«Тамбов» на своём поле в большинстве не сумел обыграть «Факел»

Чемпионат13:12

Воронежский «Факел» отложил выход «Тамбова» в Премьер-лигу

Обозреватель Врн13:11

ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забили

Онлайн Тамбов.ру13:36

Воронежский «Факел» отсрочил выход «Тамбова» в Премьер-лигу

РИА Воронеж13:17
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Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

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СМИ назвали причину отставки министра обороны Британии

Издание The Sunday Times 5 мая со ссылкой на источники заявило, что главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли отправить в отставку из-за его слов о болезни премьер-министра Терезы Мэй и желания направить войска страны за рубеж.
Обновлено в 20:20
Политика

Делегаты из США признались в любви к Крыму

Обновлено в 07:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Общество

Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона

В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.
Обновлено в 17:13
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Самойленко скончался в ночь с 3 на 4 мая на 82-м году жизни из-за долгой болезни. Отмечается, что он занимал свою должность около 13 лет.
Обновлено в 16:29
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено в 12:30
Политика

Небензя: Россия и США всегда были союзниками

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено в 19:48
Футбол

Сборная России поздравила «Зенит» с чемпионством

Обновлено в 14:44
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Авто

Новая генерация BMW M135i получит 302-сильный двигатель

Особенностью автомобиля станет турбированный мотор с мощностью 302 л.с. Кроме того, инженеры значительно модернизировали технические параметры, позволив также установить в компактной модели M135i полный привод.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Обновлено в 17:45
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Транспорт

Мэрия Новокузнецка пытается ликвидировать частных перевозчиков

По-другому говоря, на три частных автобуса приходится один муниципальный.
Обновлено в 21:00
Политика

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес

Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике

Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено в 10:06
Политика

Антонов заявил, что американские политики «живут на другой планете»

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о разнице взглядов американских политиков от взглядов простых американцев в отношении России.
Обновлено в 21:06
Политика

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Политика

Бабченко сбежал в Норвегию после проигрыша Порошенко на выборах

Российский журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, покинул Украину после проигрыша пока еще действующего президента страны Петра Порошенко на выборах.
Обновлено в 16:28
Футбол

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Политика

В Гааге прошла акция в память о жертвах трагедии в Одессе

Несколько соотечественников и неравнодушных голландцев собрались в центре города, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года и в очередной раз призвать к привлечению виновных к ответственности.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Авто

Обновлены Renault Master и Renault Trafic

Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
Обновлено в 09:48
Авто

Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут

Обновлено в 10:27
Экономика

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ

В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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