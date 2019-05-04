ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забилиОнлайн Тамбов.ру вчера в 13:36

В 35 туре Олимп-Первенства ФНЛ ФК "Тамбов" принимал на своём поле воронежский "Факел". "Дерби Черноземья" в этот раз приняло ещё более принципиальное значение: в случае победы тамбовчане оформляли выход в Премьер-лигу. Однако добиться этого хозяева, увы, не смогли.

ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забили

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