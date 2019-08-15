До перерыва команды смогли удержать нулевой счет. Во втором тайме Никита Калугин забил первый гол ФК Сочи в РПЛ, правда, в свои ворота. Исправить ситуацию на 68 минуте смог его соклубник Дмитрий Полоз.

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ФК «Сочи» забил первый гол в РПЛ. В свои ворота

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