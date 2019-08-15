Футбол
ФК «Сочи» забил первый гол в РПЛ. В свои воротаВести Сочи вчера в 13:00
До перерыва команды смогли удержать нулевой счет. Во втором тайме Никита Калугин забил первый гол ФК Сочи в РПЛ, правда, в свои ворота. Исправить ситуацию на 68 минуте смог его соклубник Дмитрий Полоз.
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Автогол и пенальти. «Оренбург» и «Сочи» забили друг другу по разу и сыграли в ничью
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