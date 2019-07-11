Футбол
ФК «Сочи» пополнится нападающим сборной АрменииSochinews вчера в 05:05
Нападающий сборной Армении Александр Карапетян сегодня планирует подписать контракт с российским «Сочи». Об этом футболист сообщил армянскому изданию News.am. Как сообщается, игрок 10-го июля уже прошел медицинское обследование в «Сочи».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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В офисе президента Украины прошли обыски
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Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»
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Поклонники встали на защиту располневшей звезды «Игры престолов»
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Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
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Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
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Обновлено вчера в 18:13
Политика
Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ
Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
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Авто
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Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
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Армия и оружие
Корабли проектов «Гепард» и «Каракурт» заинтересовали военных из ОАЭ и Саудовской Аравии
Фрегат "Гепард-3,9" и малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" заинтересовали делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Тайланда и Вьетнама.
Обновлено в 03:39
Финансы
Курс рубля к доллару и евро начал снижаться
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В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
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Футбол
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Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
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Interfax-Russia.ru - Белоярская АЭС в ночь на пятницу отключила энергоблок N4 из-за срабатывания действия защиты электрического генератора, сообщает пресс-служба станции.
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Политика
Зеленский позвонил Путину по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
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В Греции из-за шторма погибли российские туристы
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Обновлено вчера в 01:45