Футбол

ФК «Рубин» погасил задолженность перед КараденизомТАСС 06:04

Клуб "Рубин" погасил долги перед бывшим футболистом команды турком Гёкденизом Караденизом. Об этом ТАСС по телефону сообщили в пятницу в пресс-службе казанского клуба. Зимой нынешнего года Карадениз обратился в Российский футбольный союз с жалобой на то, что "Рубин" не полностью рассчитался с ним.
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«Рубин» погасил долги перед Караденизом

Евро-футбол.ру07:16

«Рубин» погасил долги перед Караденизом

Спорт-Экспресс06:46

«Рубин» рассчитался по долгам перед Караденизом

Soccer.ru06:14

«Рубин» погасил задолженность перед Гекденизом Караденизом

Реальное время06:30

«Рубин» погасил долги перед Караденизом

Советский спорт06:29

«Рубин» погасил задолженность перед своим легендарным игроком

Life.ru06:44

ФК «Рубин» погасил задолженность перед Караденизом

ТАСС06:04
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