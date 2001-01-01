Футбол
ФК «Рубин» погасил задолженность перед КараденизомТАСС 06:04
Клуб "Рубин" погасил долги перед бывшим футболистом команды турком Гёкденизом Караденизом. Об этом ТАСС по телефону сообщили в пятницу в пресс-службе казанского клуба. Зимой нынешнего года Карадениз обратился в Российский футбольный союз с жалобой на то, что "Рубин" не полностью рассчитался с ним.
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Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
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Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
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На реконструкцию поля стадиона в Калининграде выделено 40 млн рублей
Стадион «Калининград», построенный для проведения матчей ЧМ-2018, получит дополнительное финансирование на реконструкцию.
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НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
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Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
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Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной
Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
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