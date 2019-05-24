ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»Donnews.ru 09:07

У «Ахмата» второй мяч едва вновь не забил Мбенге – спасла штанга, а у жёлто-синих опасно головой пробил Калачёв, но Городов спас ворота «Ахмата». Футбольный клуб «Ростов», набрав 41 очко, завершил сезон на 9 месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Футбол Юрий Семин: «Если бы был еще один тур, мы бы не доиграли чемпионат» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после заключительного матча чемпионата России с «Уфой» (1:0). — Матч сложный был, но очень важный и ответственный.

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