Футбол

ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»Donnews.ru 09:07

У «Ахмата» второй мяч едва вновь не забил Мбенге – спасла штанга, а у жёлто-синих опасно головой пробил Калачёв, но Городов спас ворота «Ахмата». Футбольный клуб «Ростов», набрав 41 очко, завершил сезон на 9 месте в турнирной таблице чемпионата России.
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"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

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