Футбол
ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»Donnews.ru 09:07
В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» принимал на своём поле Футбольный клуб «Ростов». Встреча, прошедшая в Грозном в воскресенье, 16 мая, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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