Футбол

ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»Donnews.ru 09:07

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» принимал на своём поле Футбольный клуб «Ростов». Встреча, прошедшая в Грозном в воскресенье, 16 мая, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

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Происшествия

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Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

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Правозащитники из Human Rights Watch обвинили российский телеканал НТВ в преследовании активистов, вторжении в их частную жизнь и использовании против них «других оскорбительных тактик».
Обновлено в 11:01
Политика

Москва оспорит решение Морского трибунала по украинским морякам

МИД России отреагировал на решение Международного морского трибунала, согласно которому Москва должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Киеву арестованные корабли.
Обновлено вчера в 07:46
Авто

Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

Обновлено в 11:50
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

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Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

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Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
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Футбол

Семин раскритиковал организацию финала КР: фанатов терроризировали

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с резкой критикой организации финального матча Кубка России в Самаре, добавив, что виновные в плохом допуске болельщиков на арену должны понести ответственность.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика

На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Футбол

Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически»

По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.
Обновлено в 09:14
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СМИ: сын экс-сенатора в погоне сбил сотрудника ДПС в Москве

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Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
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Жюри объявило лауреатов Каннского кинофестиваля

Жюри международного Каннского фестиваля назвало имена лауреатов 2019 года. Церемония награждения победителей проводилась на Лазурном берегу.
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

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На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
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Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG

Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
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В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

Объявления появились на фоне сообщений о новом способе мошенничества.
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Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл

Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
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Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
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Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
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