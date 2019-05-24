ФК «Ростов» завершил сезон поражением от «Ахмата»Donnews.ru 09:07

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» принимал на своём поле Футбольный клуб «Ростов». Встреча, прошедшая в Грозном в воскресенье, 16 мая, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Все про Спорт ру

Хоккей Россия — Чехия 2:2 (Перерыв) Сборная России открыла счёт в матче с национальной командой Чехии за третье место чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Финансы Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.

Происшествия СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Происшествия Human Rights Watch обвинила НТВ в преследовании российских активистов Правозащитники из Human Rights Watch обвинили российский телеканал НТВ в преследовании активистов, вторжении в их частную жизнь и использовании против них «других оскорбительных тактик».

Политика Москва оспорит решение Морского трибунала по украинским морякам МИД России отреагировал на решение Международного морского трибунала, согласно которому Москва должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Киеву арестованные корабли.

Политика Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Футбол Семин раскритиковал организацию финала КР: фанатов терроризировали Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с резкой критикой организации финального матча Кубка России в Самаре, добавив, что виновные в плохом допуске болельщиков на арену должны понести ответственность.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Политика На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Футбол Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически» По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.

Общество Зеленский: в сердце Киева рождается свобода Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.

Кино Жюри объявило лауреатов Каннского кинофестиваля Жюри международного Каннского фестиваля назвало имена лауреатов 2019 года. Церемония награждения победителей проводилась на Лазурном берегу.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Авто Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.

Политика Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.