Футбол
ФК «Ростов» всухую проиграл «Уфе»Rostov gazeta 11:52
|18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
|22′
Сильвестр Игбоун
|40′
|41′
Сергей Песьяков
|46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
|56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
|62′
|74′
Рагнар Сигурдссон
|75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
|77′
Сильвестр Игбоун
|79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
|82′
Александр Сухов
|90′
Боян Йокич
|90′+4′
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
55
Табидзе
5
Йокич
22
Голубев
74
Фомин
8
Карп
17
Гиоргобиани
99
Козлов
30
Песьяков
34
Козлов
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
28
Чернов
11
Ионов
7
Еременко
15
Глебов
17
Норманн
26
Саплинов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье проиграл в матче против «Уфы» со счетом 2:0, говорится на сайте ростовского клуба. Игру организовали в Уфе, на которую приехали 30 болельщиков «Ростова». Главный тренер Валерий Карпин впервые за шесть туров изменил стартовый состав команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Экономика
Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБП
Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы.
Обновлено в 17:02
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено в 12:39
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами».
Обновлено в 15:21
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Теннис
Кузнецова проиграла в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 16:11
Технологии
Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»
С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Происшествия
У Марианских островов произошло мощное землетрясение
У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила в воскресенье, 18 августа, Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:22
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал полеты бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку плановыми работами.
Обновлено в 13:10
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Футбол
Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»
Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Авто
BMW 4-Series 2020 замечен во время тестирования
Шесть лет назад началось производство первого поколения BMW 4-Series. В настоящее время BMW занимается тестированием нового кабриолета.
Обновлено в 05:16
Наука
Ученые открыли новое состояние материи
Обновлено 15 августа в 11:31
Наука
Созданы два плаща-невидимки для защиты от волн
Китайские и корейские ученые работают над гидродинамическими плащами-невидимками, которые позволят скрывать крупные объекты при помощи морских волн.
Обновлено 15 августа в 16:38
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве достигло 29
Список пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы увеличился до 29 имен.
Обновлено в 06:00
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено 16 августа в 08:55
Политика
Совет ГД сегодня на внеочередном заседании обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России
Предполагается, что на внеочередном заседании Совета Госдумы может быть создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством.
Обновлено в 16:59
Футбол
Челси — Лестер 1:1
Обновлено в 13:21