Футбол

ФК «Ростов» всухую проиграл «Уфе»Rostov gazeta 11:52

Уфа — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
22′
Сильвестр Игбоун
40′
41′
Сергей Песьяков
46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
62′
74′
Рагнар Сигурдссон
75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
77′
Сильвестр Игбоун
79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
82′
Александр Сухов
90′
Боян Йокич
90′+4′
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье проиграл в матче против «Уфы» со счетом 2:0, говорится на сайте ростовского клуба. Игру организовали в Уфе, на которую приехали 30 болельщиков «Ростова». Главный тренер Валерий Карпин впервые за шесть туров изменил стартовый состав команды.
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