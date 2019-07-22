Футбол

ФК «Ростов»: в РФС признали ошибки арбитра в матче со «Спартаком»Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 02:04

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.
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