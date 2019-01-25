Футбол
ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» в серии пенальтиRostof.ru 15:45
Футбольный клуб «Ростов» во втором туре Кубка «Матч Премьер» проиграл в серии послематчевых пенальти московскому «Локомотиву», основное время завершилось вничью – 1:1. В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга.
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