Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью с албанским «Кукеси» в товарищеском матче
ФК «Ростов» сыграл вничью с албанским «Кукеси» в товарищеском матчеRostof.ru11:46
Футбольный клуб «Ростов» в турецком Белеке сыграл вничью 1:1 в товарищеском матче с албанским «Кукеси». «Кукеси» является одним из самых сильных коллективов Албании. В сезоне 16/17 команда стала чемпионом страны.
Rostof.ru11:46
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