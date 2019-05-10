Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо»161.ru 10:07

Динамо — Ростов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
20′
Сергей Паршивлюк
Константин Плиев
46′
Александр Зуев
Тимофей Калачев
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
60′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
68′
71′
Миха Мевля
Элдор Шомуродов
Сегодня, 10 мая, ФК «Ростов» провел выездную игру с московским «Динамо». Результат встречи победителя не выявил, счет — 0:0. Первый тайм прошел без опасных моментов. Исключением стала травма Сергея Паршивлюка.
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