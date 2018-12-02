Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА
ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКАDonday.ruвчера в 13:25
|4′
Никола Власич
|49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
|50′
Александр Зуев
|56′
|56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
|64′
Георгий Щенников
|67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|79′
|89′
Иван Обляков
|90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
Ростов
Расстановка 5‑3‑2
30
Песьяков
4
Паршивлюк
6
Сигурдссон
15
Ингасон
3
Вилюш
25
Логашов
7
Юсупов
84
Гацкан
10
Зуев
14
Шомуродов
9
Сигурдарсон
35
Акинфеев
2
Фернандес
23
Магнуссон
50
Бекао
14
Набабкин
42
Щенников
98
Обляков
25
Бистрович
29
Бийол
9
Чалов
20
Кучаев
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Ростовские футболисты разошлись миром со столичными армейцами – 0:0. Матч против ЦСКА стал трехсотым для капитана «Ростова» Александра Гацкана. В честь этого знаменательного события игроку была вручена памятная футболка.
Donday.ruвчера в 13:25
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«Ростов» и ЦСКА завершили встречу без забитых мячей, Влашич не реализовал пенальти
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:21, Ашберн
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