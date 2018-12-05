Футбол
ФК «Ростов» сыграл с «Краснодаром» вничью в Кубке России
ФК «Ростов» сыграл с «Краснодаром» вничью в Кубке РоссииDonday.ruвчера в 14:28
Иван Игнатьев
|17′
Кристиан Куэва
|31′
|41′
Дмитрий Скопинцев
|45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
|46′
|56′
Александр Зуев
|57′
Жан Майер
|63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
|71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|71′
|79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
|89′
Александр Гацкан
Краснодар
|Вратарь
1
|Защитник
3
4
6
|Полузащитник
20
77
89
|Нападающий
85
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
3
4
5
15
77
|Полузащитник
7
17
|Нападающий
Первый матч ¼ финала между «Ростовом» и «Краснодаром» закончился результативной ничьей – 2:2. Не так давно соперники играли в чемпионате. Месяц назад географические соседи сыграли между собой вничью - 2:2. И вот теперь тот же результат. С первых же минут хозяева завладели мячом.
Donday.ruвчера в 14:28
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