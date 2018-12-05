Футбол

ФК «Ростов» сыграл с «Краснодаром» вничью в Кубке России
Donday.ru
вчера в 14:28

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
Первый матч ¼ финала между «Ростовом» и «Краснодаром» закончился результативной ничьей – 2:2. Не так давно соперники играли в чемпионате. Месяц назад географические соседи сыграли между собой вничью - 2:2. И вот теперь тот же результат. С первых же минут хозяева завладели мячом.
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