Футбольный клуб «Ростов» сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии. Информацию об этом передает пресс-служба донского клуба. Известно, что игра пройдет 8 сентября в 18 часов на стадионе «Олимп-2».

ФК «Ростов» сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии

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