Футбол
Чемпионат-РостовФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
В перерыве РПЛ, связанном с матчами сборных команд, ФК Ростов пригласил национальную команду Сирии в Ростов-на-Дону. Команды проведут открытые тренировки, а 8 сентября сыграют товарищеский матч на стадионе Олимп-2.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч между клубом Российской премьер-лиги «Ростов» и сборной Сирии по футболу. Об этом RT сообщили в «Ростове». Игра пройдёт 8 сентября в 18:00 мск на стадионе «Олимп-2».RT на русском08:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика
Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине
Ранее издание Politico сообщило, что Трамп попросил свою команду пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.
Говорит Москва 10:45
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи
Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 10:15
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика
Зеленский назвал условия для роспуска новой Рады
Зеленский назвал это испытательным сроком нового парламента.
Lenta.ru 10:28
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Политика
В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента
Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщили РИА Новости в парламенте республики.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»
Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.
StarHit.ru вчера в 22:00
Технологии
Земля 2069: футурологи показали будущее человечества
Группа ученых и футурологов из Великобритании подготовила доклад, посвященный перспективам технического развития человечества.
РЕН ТВ 08:53
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.
Российская газета 07:16
Футбол
Юран: «Спартаку» придется попотеть в ответной игре с «Брагой»
Смотря как тактически «Спартак» себя поведет с «Брагой», потому что команда крепкая, организованная, и здесь много нужно будет попотеть «Спартаку».
Sport24.ru 07:34
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика
Аксенов пообещал полностью газифицировать Крым
По данным Аксенова, уже «в сентябре в правительстве Российской Федерации состоится рабочее совещание по достижению 100% показателей газификации республики Крым», сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 05:31
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Здоровье
Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
RT на русском 09:30
Экономика
Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят 800 млн рублей
Правительство России выделит из резервного фонда средства для пострадавшей от паводков Иркутской области.
REGNUM 07:20
Политика
На Украине назначили премьер-министра
Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.
РИА Новости 10:44
Политика
Кандидат в премьеры Украины пообещал добиваться роста ВВП страны на 5%
Кандидат на пост премьера Украины от президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук заявил о новой задаче перед камбином.
Взгляд.ру 10:19
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Технологии
АСИ окажет информационную и консультационную поддержку 10 технологическим проектам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет информационную, консультационную и административную поддержку 10 технологическим проектам, отобранным рабочей группой "Бизнес-проекты" экспертного совета агентства.
ТАСС 08:13
Политика
Путин предложил Эрдогану купить Су-57
В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность новейшим истребителем пятого поколения Су-57.
РЕН ТВ 27 августа в 15:04