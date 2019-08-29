В Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч между клубом Российской премьер-лиги «Ростов» и сборной Сирии по футболу. Об этом RT сообщили в «Ростове». Игра пройдёт 8 сентября в 18:00 мск на стадионе «Олимп-2».

с чего всё началось

В перерыве РПЛ, связанном с матчами сборных команд, ФК Ростов пригласил национальную команду Сирии в Ростов-на-Дону. Команды проведут открытые тренировки, а 8 сентября сыграют товарищеский матч на стадионе Олимп-2.

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