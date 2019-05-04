Футбол
ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Краснодара»Rostof.ru вчера в 02:57
Иван Новосельцев
|24′
|25′
Виктор Классон
|65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|66′
Данил Глебов
|67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
|68′
|70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|72′
Юрий Газинский
|83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
|85′
Элдор Шомуродов
|89′
Сергей Паршивлюк
|90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
28
Чернов
80
Новосельцев
5
Хаджикадунич
4
Паршивлюк
9
Сигурдарсон
2
Калачев
17
Норманн
84
Гацкан
7
Еременко
14
Шомуродов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
3
Фьоулюсон
14
Ольссон
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Ростов» сегодня в матче 27 тура Российской Премьер-лиги в 19:00 на «Ростов-Арене» сыграет против «Краснодара». «Ростов» и «Краснодар» встречались друг с другом 20 раз.
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Более 34 тыс. человек посетили сегодняшний матч между «Ростовом» и «Краснодаром»
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