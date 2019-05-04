ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Краснодара»Rostof.ru вчера в 02:57

Футбольный клуб «Ростов» сегодня в матче 27 тура Российской Премьер-лиги в 19:00 на «Ростов-Арене» сыграет против «Краснодара». «Ростов» и «Краснодар» встречались друг с другом 20 раз.

ФК «Ростов» сегодня сыграет против «Краснодара»

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