ФК «Ростов» победил в заключительной игре на зимних сборахRostov gazeta вчера в 13:48

В результате "Ростов" забил еще один гол. Это был заключительный контрольный матч на зимних сборах в Испании. Во вторник команда отправится в Ростов.

ФК «Ростов» победил в заключительной игре на зимних сборах

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