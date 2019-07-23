Футбол

«Ростов» выступил с заявлением после драки фанатов «Спартака» с ОМОНPravda.Ru 04:39

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Футбольный клуб "Ростов" выступил с заявлением в связи с ситуацией, которая сложилась после субботнего матча донской команды против "Спартака". Болельщики красно-белых были избиты сотрудниками ОМОН в подтрибунном помещении "Ростов Арены".
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