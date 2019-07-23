Футбольный клуб "Ростов" выступил с заявлением в связи с ситуацией, которая сложилась после субботнего матча донской команды против "Спартака". Болельщики красно-белых были избиты сотрудниками ОМОН в подтрибунном помещении "Ростов Арены".

«Ростов» выступил с заявлением после драки фанатов «Спартака» с ОМОН

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