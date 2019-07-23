Футбол
ФК «Ростов» прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака»Панорама Ростова-на-Дону 05:03
Ранее «Панорама» сообщала, что в минувшую субботу после матча «Ростов» - «Спартак» произошла стычка между фанатами красно-белых и стюардами, закончившаяся вмешательством ОМОНа и избиением столичных болельщиков. Представители «Спартака» уже обратились в РФС с требованием разобраться в ситуации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ФК «Ростов»: у наших болельщиков и болельщиков «Спартака» — хорошие отношения
Блокнот Ростов-на-Дону04:16
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Происшествия
Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием
Обновлено в 10:11
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия
У метро «Солнцево» изувечили москвича, пытавшегося спасти девушку
Как передает РЕН-ТВ, пострадавший 35-летний Юрий рассказал, что проходил мимо и увидел, что группа молодых людей пристает к девушке.
Обновлено в 09:01
Политика
Небензя оценил палестино-израильское урегулирование
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Ребёнок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае
Ребёнок стал жертвой пожара, произошедшего в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.
Обновлено вчера в 16:18
Кино
Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»
Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский назначил замглавы СНБО
Алексей Данилов назначен заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает RT.
Обновлено в 16:38
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Политика
Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду
Обновлено 21 июля в 13:25
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью
Снимок поражает не только красивой девушкой в кадре, но и прекрасным пейзажем.
Обновлено в 13:13
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
В Подмосковье встретили прибывших на АрМИ-2019 танкистов из Китая
Организаторы АрМИ-2019 встречали коллег из Китая традиционным русским караваем.
Обновлено в 16:48
Общество
«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»
В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.
Обновлено в 17:01
Политика
Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Галкин застукал пьяную Пугачеву с предавшей Крым Вайкуле
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме видео со своей 70-летней супругой Аллой Пугачевой и ее 65-летней подругой Лаймой Вайкуле.
Обновлено в 15:16
Здоровье
На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов
"На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал
Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
Обновлено в 14:24
Технологии
Электронные паспорта в России оборудуют чипами нового поколения
Электронные паспорта граждан России, начать внедрение которых планируется с 2020 года, будут оборудованы чипами нового поколения.
Обновлено в 15:45
Спорт
Пловец Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем
Россиянин Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика
В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено в 17:50
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30