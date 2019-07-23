Футбол
ФК «Ростов» прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака»Панорама Ростова-на-Дону 05:03
Ранее «Панорама» сообщала, что в минувшую субботу после матча «Ростов» - «Спартак» произошла стычка между фанатами красно-белых и стюардами, закончившаяся вмешательством ОМОНа и избиением столичных болельщиков. Представители «Спартака» уже обратились в РФС с требованием разобраться в ситуации.
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ФК «Ростов»: у наших болельщиков и болельщиков «Спартака» — хорошие отношения
Блокнот Ростов-на-Дону04:16
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