Футбол

ФК «Ростов» проиграл на своем поле «Локомотиву»Rostov.ru вчера в 14:31

Ростов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
5′
Джефферсон Фарфан
7′
Джефферсон Фарфан
20′
Алексей Миранчук
Бактиер Зайнутдинов
25′
Алексей Ионов
39′
Александр Гацкан
60′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
68′
Данил Глебов
77′
Арсений Логашов
Константин Плиев
80′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
83′
Джефферсон Фарфан
90′+1′
Гильерме
90′+1′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Ростовчане в матче Российской Премьер-лиги уступили столичному «Локомотиву» - 1:2. ФК «Ростов» все еще может попасть в зону еврокубков. Перед игрой до пятого места было четыре очка.
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