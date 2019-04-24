ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата РоссииГородской репортер 14:22

На Ростов-Арене состоялась встреча футбольных клубов «Ростов» и «Локомотив». Ростовские футболисты проиграли со счетом 1:2. Счет открыла команда "Локомотив" уже на пятой минуте матча.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Здоровье VIP-сервисы вышли на пенсию Банки активно продвигают консьерж-сервисы уже не для VIP-клиентов, а для более массовых категорий, в частности для пенсионеров.

Политика Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.

Религия Страстной Четверг: Бог моет ноги людям Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.

Культура Авторов фильма «Тайны миллиардера» вызовут в суд по делу Роберта Дерста Адвокаты американского предпринимателя Роберта Дерста, которого обвиняют в убийстве собственной подруги Сьюзан Берман, вызовут в суд авторов документального сериала «Тайны миллиардера».

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Путиным Северокорейский лидер Ким Чен Ын пересек границу с Россией и направился во Владивосток, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным.

Энергетика Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Кино Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.

Политика Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Гаджеты OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.

Наука Найдены камни, которые превращают свет в электричество Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Происшествия Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.

Культура Крестовый поход на бис: «Ринальдо» Генделя вернулся в Москву На сцене Концертного зала имени Чайковского (КЗЧ) прозвучала опера Георга Фридриха Генделя «Ринальдо», соединяющая средневековые исторические мотивы с волшебством и лирикой.