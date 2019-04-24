Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата РоссииГородской репортер 14:22
|5′
Джефферсон Фарфан
|7′
Джефферсон Фарфан
|20′
Алексей Миранчук
Бактиер Зайнутдинов
|25′
Алексей Ионов
|39′
Александр Гацкан
|60′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
|68′
Данил Глебов
|77′
Арсений Логашов
Константин Плиев
|80′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|82′
|83′
Джефферсон Фарфан
|90′+1′
Гильерме
|90′+1′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Ростов
Расстановка 5‑4‑1
30
Песьяков
33
Плиев
24
Мевля
80
Новосельцев
6
Сигурдссон
28
Чернов
84
Гацкан
15
Глебов
8
Попов
9
Сигурдарсон
10
Зуев
1
Гилерме
33
Кверквелия
5
Хёведес
7
Крыховяк
96
Жемалетдинов
23
Тарасов
6
Баринов
31
Рыбус
59
Миранчук
24
Эдер
11
Миранчук
Локомотив
Расстановка 3‑4‑3
На Ростов-Арене состоялась встреча футбольных клубов «Ростов» и «Локомотив». Ростовские футболисты проиграли со счетом 1:2. Счет открыла команда "Локомотив" уже на пятой минуте матча.
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