Футбол

ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата РоссииГородской репортер 14:22

Ростов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
5′
Джефферсон Фарфан
7′
Джефферсон Фарфан
20′
Алексей Миранчук
Бактиер Зайнутдинов
25′
Алексей Ионов
39′
Александр Гацкан
60′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
68′
Данил Глебов
77′
Арсений Логашов
Константин Плиев
80′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
83′
Джефферсон Фарфан
90′+1′
Гильерме
90′+1′
Джефферсон Фарфан
Эдер
На Ростов-Арене состоялась встреча футбольных клубов «Ростов» и «Локомотив». Ростовские футболисты проиграли со счетом 1:2. Счет открыла команда "Локомотив" уже на пятой минуте матча.
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