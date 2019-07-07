Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Ганноверу»Rostof.ru 12:55
Футбольный клуб «Ростов» в контрольном матче проиграл немецкому «Ганноверу-96» со счетом 1:2. Немецкая команда открыла счет уже на четвертой минуте встречи. На 11-й минуте игра была остановлена из-за удара молнии. После возобновления матча «Ростов» завладел преимущество, но реализовать его не смог.
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