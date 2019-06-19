ФК «Ростов» представил новую форму на следующий сезонИзвестия 05:28

Футбольный клуб «Ростов» показал форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20. Видеоролик с игроками в новой форме опубликовала пресс-служба команды на странице в Twitter.

Происшествия В Голливуде украли статую Мэрилин Монро Полиция Лос-Анджелеса ищет преступников, которые украли статую Мэрилин Монро с крыши стальной беседки "Четыре леди Голливуда", которая украшала Аллею славы с середины 90-х годов, сообщает NBC.

Происшествия Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.

Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Музыка Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома Известный британский музыкант Эд Ширан опубликовал список песен из своей новой пластинки.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Кино Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS» В Москве в Российском молодежном академическом театре прошла первая церемония награждения премией детского телевидения «ТЭФИ-KIDS».

Авто Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.

Экономика Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти» Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.

Происшествия В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Экономика Мантуров надеется на запуск пилота по оплате с помощью QR-кода в магазинах РФ осенью Пилотный проект по оплате с помощью QR-кода в торговых точках может начаться осенью, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Форума социальных инноваций регионов.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Происшествия СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".

Политика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Хоккей Американский хоккеист Гальярди – о русском газе и уколах в КХЛ Одна из команд называлась «Нефтехимик», это в Нижнекамске, городе, о котором никто никогда не слышал, он входит в топ-3 дыр в КХЛ.

Происшествия В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

Общество Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Политика Матвиенко заявила о непопулярности нацпроектов у россиян Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы руководство Министерства финансов подготовило доклад о причинах медленного финансирования нацпроектов.