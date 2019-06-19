Футбол

ФК «Ростов» представил форму на новый сезонDon24 08:10

ФК «Ростов» представил комплекты новой формы на следующий сезон. Основной вариант выполнен в традиционной для клуба расцветке – желто-синей. Резервная форма будет белой, а у вратаря – серой.
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«Ростов» представил новую форму на следующий сезон

1rnd.ru08:52

«Ростов» представил форму на сезон 2019/20

Sports.ru04:25

«Ростов» представил форму на новый сезон

Sport24.ru03:04

«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон (видео)

Советский спорт03:48

«Ростов» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат03:34

«Ростов» представил новую форму на сезон-2019/20

Матч ТВ03:17

«Ростов» представил форму на новый сезон

Спорт-Экспресс03:05
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Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Японии зафиксировали цунами после землетрясения

Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки создания новейших ЗПРК «Панцирь-СМ»

В апреле Воздушно-космические силы испытали «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17

Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.
Обновлено в 08:35
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

Обновлено в 10:10
Общество

В Марий Эл 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В сравнении с прошлым годом увеличилось число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог по предмету, сократилось число высокобалльных работ, вместе с тем увеличилось количество выпускников республики, набравших по результатам ЕГЭ по русскому языку наивысший балл.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

На съёмках дебютного клипа дочери Алсу произошёл несчастный случай

Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что в процессе съемок дебютного клипа Ержан Максим получил травму.
Обновлено в 10:35
Политика

Разработчика игр Олега Тищенко приговорили в США к году тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы, который он уже отсидел. Его депортируют в Россию 19 июня.
Обновлено в 12:33
Происшествия

СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела обручальное кольцо

Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
Хоккей

«Анахайм» выкупил контракт проведшего всю карьеру в клубе Перри

Форвард всю карьеру провел в «Дакс» и завоевал в составе команды Кубок Стэнли. До февраля 2019 года Перри восстанавливался после травмы.
Обновлено в 12:28
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Авто

В семействе BMW восьмой серии вышел Gran Coupe

Немецкий автопроизводитель официально представил общественности свой новый автомобиль модели 8-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:32
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали четыре человека

В результате пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 12:40
Путешествия

АТОР не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции

Высокий спрос туристов из России и других стран на отдых в Турции не позволяет предполагать, что цены на услуги отелей этим летом снизятся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО

Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
Обновлено в 04:52
Энергетика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»

7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Происшествия

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
Обновлено в 05:58
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала завораживающий вид из квартиры в Майами

«Красиво жить не запретишь», — завидуют Орбакайте фанаты. Стоит отметить, что квартиру в Майами имеют многие звезды российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 08:30
Политика

Трамп официально начал предвыборную кампанию

Обновлено вчера в 20:48
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
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