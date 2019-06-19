Футбол
ФК «Ростов» представил форму на новый сезонDon24 08:10
ФК «Ростов» представил комплекты новой формы на следующий сезон. Основной вариант выполнен в традиционной для клуба расцветке – желто-синей. Резервная форма будет белой, а у вратаря – серой.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Японии зафиксировали цунами после землетрясения
Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки создания новейших ЗПРК «Панцирь-СМ»
В апреле Воздушно-космические силы испытали «Панцирь-СМ» против квадрокоптеров.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.
Обновлено в 08:35
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
Обновлено в 10:10
Общество
В Марий Эл 26 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В сравнении с прошлым годом увеличилось число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог по предмету, сократилось число высокобалльных работ, вместе с тем увеличилось количество выпускников республики, набравших по результатам ЕГЭ по русскому языку наивысший балл.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
На съёмках дебютного клипа дочери Алсу произошёл несчастный случай
Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что в процессе съемок дебютного клипа Ержан Максим получил травму.
Обновлено в 10:35
Политика
Разработчика игр Олега Тищенко приговорили в США к году тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы, который он уже отсидел. Его депортируют в Россию 19 июня.
Обновлено в 12:33
Происшествия
СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве
В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
Хоккей
«Анахайм» выкупил контракт проведшего всю карьеру в клубе Перри
Форвард всю карьеру провел в «Дакс» и завоевал в составе команды Кубок Стэнли. До февраля 2019 года Перри восстанавливался после травмы.
Обновлено в 12:28
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Авто
В семействе BMW восьмой серии вышел Gran Coupe
Немецкий автопроизводитель официально представил общественности свой новый автомобиль модели 8-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:32
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали четыре человека
В результате пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 12:40
Путешествия
АТОР не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции
Высокий спрос туристов из России и других стран на отдых в Турции не позволяет предполагать, что цены на услуги отелей этим летом снизятся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
Обновлено в 04:52
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Происшествия
МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского
Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
Обновлено в 05:58
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала завораживающий вид из квартиры в Майами
«Красиво жить не запретишь», — завидуют Орбакайте фанаты. Стоит отметить, что квартиру в Майами имеют многие звезды российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 08:30
Политика
Трамп официально начал предвыборную кампанию
Обновлено вчера в 20:48
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00