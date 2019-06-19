Футбол

ФК «Ростов» представил форму на новый сезонDon24 08:10

ФК «Ростов» представил комплекты новой формы на следующий сезон. Основной вариант выполнен в традиционной для клуба расцветке – желто-синей. Резервная форма будет белой, а у вратаря – серой.
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«Ростов» представил новую форму на следующий сезон

1rnd.ru08:52

«Ростов» представил новую форму на сезон-2019/20

Матч ТВ03:17

«Ростов» представил форму на новый сезон

Sport24.ru03:04

«Ростов» представил форму на сезон 2019/20

Sports.ru04:25

«Ростов» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат03:34

«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон (видео)

Советский спорт03:48

«Ростов» представил форму на новый сезон

Спорт-Экспресс03:05
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

Обновлено в 07:36
Общество

В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Основная часть ЕГЭ закончилась. С 18 июня экзамен сдают выпускники прошлых лет и те, кто не справился с испытанием в прошлом году.
Обновлено в 06:16
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Дмитрий и Полина Дибровы: «Любовь – это торт. А брак – хлеб и мясо»

Обновлено в 02:06
Политика

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Политика

В Харькове улице вернут имя Жукова

Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название – проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Экономика

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Политика

Лавров заявил о закрытой теме шпионажа между Швейцарией и Россией

Товарооборот России и Швейцарии составил 7,5 миллиарда долларов в 2018 году, это на 20 процентов больше, чем годом ранее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.
Обновлено в 09:20
Общество

Опрос: Большинство россиян не одобряют роскошные выпускные

Обновлено в 06:39
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Политика

Рейтинг партии Порошенко продолжает падать

Украинцы перестали доверять партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

Обновлено в 02:43
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году

Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершится в 2021 году.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Авто

BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками

Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Ленсоветовском загорелся деревянный ангар

В городском управлении МЧС «Форпосту» уточнили, что возгорание произошло в деревянном ангаре на площади 100 квадратных метров.
Обновлено в 09:12
Музыка

Дочь Алсу представила совместную песню с финалистом детского «Голоса»

Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.
Обновлено в 08:33
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