Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ1rnd.ru 09:37
Арутюнянц пообещал разобраться с каждым оскорблением, но самих болельщиков попросил не реагировать на провокации. Кроме того, "Ростов" направил жалобу на действия Андрея Чайки президенту РФС и в силовые структуры - полицию и ФСБ.
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