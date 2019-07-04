Футбол

ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ1rnd.ru 09:37

Арутюнянц пообещал разобраться с каждым оскорблением, но самих болельщиков попросил не реагировать на провокации. Кроме того, "Ростов" направил жалобу на действия Андрея Чайки президенту РФС и в силовые структуры - полицию и ФСБ.
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Комитет по этике РФС рассмотрит заявление руководства «Ростова» 9 июля

Спорт-Экспресс10:41

«Они ответят за каждое оскорбление». «Ростов» и «Чайка» зарубились из-за странного мема

Матч ТВ12:36

«Ростов» пожаловался Дюкову на «Чайку»

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Sport24.ru10:53

ФК «Ростов» обратился к Президенту РФС Александру Дюкову

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В руководстве «Чайки» пояснили слова президента о «больных» болельщиках «Ростсельмаша»

Donnews.ru06:59

Президент «Чайки»: заявление фанатов «Ростова»? Не обращаем внимания на больных

Чемпионат04:27
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Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика

Российских дипломатов удивил призыв Британии открыть доступ в Крым

Сотрудники российского посольства в Лондоне прокомментировали требование британских властей обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

В Ватикане началась встреча Путина с папой римским

Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:11
Футбол

Российские футболистки сыграют против Эстонии на «Сапсан-Арене»

Женская сборная России по футболу сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против Эстонии на «Сапсан-Арене».
Обновлено в 13:05
Наука

Активность катализаторов для топливных элементов удалось удвоить

Исследовательская группа из Мюнхенского технического университета создала наночастицы платины для катализа в топливных элементах.
Обновлено в 05:12
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе

Обновлено в 06:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Политика

Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами

Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.
Обновлено в 11:30
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Общество

Минтруд прояснил позицию по списку запрещённых для женщин профессий

Напомним, что феврале 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что список запрещённых для женщин профессий следует пересмотреть.
Обновлено в 09:18
Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»

Обновлено в 12:21
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Наука

В Сибири создали ветрогенератор для нагрева воды без электричества

Обновлено в 05:14
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира

Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

20 лет вместе: Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают годовщину свадьбы

Сегодня Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 20-ю годовщину свадьбы. Пара узаконила свои отношения 4 июля 1999 года.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»

По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Наука

Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию

Как поясняют психологи, воздействуя на тело и переживая еще более сильные эмоции, моржи снижают тревожность.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика

Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»

Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Общество

В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Политика

МИД РФ: Россия выполнит свои обязательства перед Советом Европы

Россия выполнит свои обязательства перед Советом Европы.
Обновлено в 12:04
Космос

Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
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