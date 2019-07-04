с чего всё началось

Ранее фанаты желто-синих выразили недовольство тем, клуб из Песчанокопского будет играть на «Ростов Арене». ФК «Ростов» пожаловался на другой донской клуб «Чайка» в Российский футбольный союз.

ФК «Ростов» пожаловался на клуб «Чайка» в Российский футбольный союз

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Происшествия Два человека погибли из-за оползней в Японии Второй человек стал жертвой оползней из-за дождей на юге японского острова Кюсю. Об этом сообщило агентство Киодо.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.

Политика Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.

Политика МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.

Происшествия Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Здоровье Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.

Футбол В Сети появился трейлер фильма о Льве Яшине В Сети появился трейлер фильма об известном советском вратаре Льве Яшине.

Политика Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.

Политика В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.

Политика Путин подарил папе Римскому «Грех» Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».