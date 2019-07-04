Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на клуб «Чайка» в Российский футбольный союзDonday.ru 10:43
Ранее фанаты желто-синих выразили недовольство тем, клуб из Песчанокопского будет играть на «Ростов Арене». ФК «Ростов» пожаловался на другой донской клуб «Чайка» в Российский футбольный союз.
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с чего всё началось
Утром 4 июля официальный клуб болельщиков жёлто-синих (занимает сектора № 116-118 на южной трибуне) выступил с резким заявлением из-за того, что болельщики «Чайки» также будут размещены на этих местах, фактически поставив ультиматум.Donnews.ru03:44
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