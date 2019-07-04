с чего всё началось

Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24. "Чайка", представляющее село Песчанокопское, в следующем сезоне Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет проводить домашние игры на "Ростов-Арене".

Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»

Общество Минтруд прояснил позицию по списку запрещённых для женщин профессий Напомним, что феврале 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что список запрещённых для женщин профессий следует пересмотреть.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17 Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Происшествия В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.

Кино Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии Риза Азис подозревается в отмывании денег Малайзийский кинопродюсер Риза Азис, известный по работе с фильмом "Волк с Уолл-стрит" задержан в четверг в стране по подозрению в причастности к коррупционному скандалу.

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Происшествия Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова Головинский районный суд Москвы прекратил дела Дмитрия Гутмана, Богдана Задорожного и Георгия Лисеева, задержанных 12 июня на марше в поддержку Ивана Голунова.

Авто Cirtuss показала электробайк с батареей в стиле двигателя V8 Компания Cirtuss представила прототип электрического мотоцикла Zeus 2020 года с электрический силовой установкой, которую питает батарея оригинального дизайна.

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Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

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Политика Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.

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Политика Путин назвал условие для переговоров с Зеленским Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.

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Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

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Политика МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Футбол Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» в качестве главного тренера Главным тренером лондонского «Челси» назначен бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард, возглавлявший «Дерби Каунти».