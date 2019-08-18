Футбол

ФК «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Уфе»Красная весна вчера в 15:00

Уфа — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
22′
Сильвестр Игбоун
40′
41′
Сергей Песьяков
46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
62′
74′
Рагнар Сигурдссон
75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
77′
Сильвестр Игбоун
79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
82′
Александр Сухов
90′
Боян Йокич
90′+4′
Футбольный клуб «Ростов» на выезде проиграл «Уфе» 18 августа в матче 6-го тура чемпионата России. Счет в матче на 40-й минуте открыл нападающий «Уфы» Игбун. Во втором тайме, на 79-й минуте, он оформил дубль.
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