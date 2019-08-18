Футбольный клуб «Ростов» на выезде проиграл «Уфе» 18 августа в матче 6-го тура чемпионата России. Счет в матче на 40-й минуте открыл нападающий «Уфы» Игбун. Во втором тайме, на 79-й минуте, он оформил дубль.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

Происшествия Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Общество В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья Как поясняет руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, повлияли холодные ночи в июле и начале августа, когда столбики термометров опускались, в частности, в Московской области до плюс 5-6 градусов.

Наука Американские ученые нашли новый способ диагностики аутизма Ученые считают, что данный способ выявления психического расстройства будет более эффективен, так как он не только основан на поведенческой особенности ребенка, но и на изучении нейронной активности головного мозга.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Политика Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.

Политика Трамп заявил о нежелании дальше вести дела с Huawei Президент США Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, не будут продлевать лицензии американским компаниям для сотрудничества с Huawei.

Политика Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех» Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.

Футбол Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.

Политика Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Кино Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока» Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.

Общество К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.