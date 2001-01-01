Футбол

ФК «Ростов» потерпел первое поражение сезона в матче с «Уфой»1rnd.ru 12:04

Уфа — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
22′
Сильвестр Игбоун
40′
41′
Сергей Песьяков
46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
62′
74′
Рагнар Сигурдссон
75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
77′
Сильвестр Игбоун
79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
82′
Александр Сухов
90′
Боян Йокич
90′+4′
ФК "Ростов" проиграл "Уфе" в выездном матче. Для желто-синих это поражение стало первым в сезоне. Желто-синие в начале игры выглядели активнее хозяев поля, однако "Уфа" постепенно усиливала прессинг.
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