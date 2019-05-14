Футбол
ФК «Ростов» попросил навести порядок в департаменте судейства РФСRostov gazeta 06:24
Футбольный клуб «Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза с требованием навести порядок, сообщается на сайте команды.
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