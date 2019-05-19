ФК «Ростов» попрощался с Калачевым после первого тайма с «Зенитом»Rostov gazeta 13:13

Футбольный клуб "Ростов" попрощался с игроком Тимофеем Калачевым, который ранее заявил об уходе из команды, сообщает корреспондент RostovGazeta. В данный момент проходит матч против "Зенита". Калачев отыграл только первый тайм, после чего ушел с поля и из команды.

ФК «Ростов» попрощался с Калачевым после первого тайма с «Зенитом»

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