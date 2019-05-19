Футбол

ФК «Ростов» попрощался с Калачевым после первого тайма с «Зенитом»Rostov gazeta 13:13

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
Футбольный клуб "Ростов" попрощался с игроком Тимофеем Калачевым, который ранее заявил об уходе из команды, сообщает корреспондент RostovGazeta. В данный момент проходит матч против "Зенита". Калачев отыграл только первый тайм, после чего ушел с поля и из команды.
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