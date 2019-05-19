Футбол

«Ростов» попрощался с Калачёвым, который провёл последний матч за клубЧемпионат 14:56

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
После матча с «Зенитом» капитан жёлто-синих поблагодарил болельщиков. Видео доступно на странице «Ростова» в «Твиттере». Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м.
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