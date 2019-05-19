«Ростов» попрощался с Калачёвым, который провёл последний матч за клубЧемпионат 14:56

После матча с «Зенитом» капитан жёлто-синих поблагодарил болельщиков. Видео доступно на странице «Ростова» в «Твиттере». Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м.

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