Футбол
ФК «Ростов» попрощался с Калачевым после первого тайма с «Зенитом»Rostov gazeta вчера в 13:13
Константин Плиев
Данил Глебов
|38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
|45′+1′
Данил Глебов
|56′
|65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
|66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
|67′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
|71′
|74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
|90′+2′
Эльмир Набиуллин
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
17
Норманн
25
Логашов
15
Глебов
92
Щадин
84
Гацкан
28
Чернов
8
Попов
14
Шомуродов
41
Кержаков
2
Анюков
30
Маммана
13
Нету
19
Смольников
21
Ерохин
27
Оздоев
15
Набиуллин
24
Ригони
20
Мак
33
Эрнани
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
Футбольный клуб "Ростов" попрощался с игроком Тимофеем Калачевым, который ранее заявил об уходе из команды, сообщает корреспондент RostovGazeta. В данный момент проходит матч против "Зенита". Калачев отыграл только первый тайм, после чего ушел с поля и из команды.
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Калачев провел прощальный матч за «Ростов». Его заменили в первом тайме игры с «Зенитом»
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