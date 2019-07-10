Футбол
ФК «Ростов» подписал контракт с нападающим «Локомотива»Московский Комсомолец вчера в 16:25
Новым игроком ФК «Ростов» стал 20-летний нападающий «Локомотива» Александр Долгов. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба 10 июля. Контракт с футболистом подписан на четыре года.
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Авто
Счетная палата предлагает усовершенствовать налог на роскошь в РФ
Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взывания так называемого налога на роскошь, говорится в сообщении аудиторов по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.
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Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» успешно приземлился на астероид Рюгу
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Макарская поделилась рецептом эффективной огуречной диеты
Певица Виктория Макарская в Instagram поделилась рецептом «огуречной диеты». Как она отметила, сидеть на ней нужно 2-3 дня.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
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Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 18:02
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки в регионах России
В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".
Обновлено вчера в 05:02
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
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Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья
В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Здоровье
Родился первый в США ребенок из матки умершего донора
Обновлено вчера в 05:40
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Хоккей
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА
Обновлено вчера в 15:15
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Закон о пчеловодстве поправят после массовой гибели пчел на Алтае
Предполагается поправить пункт 8 статьи 13 "Организация охраны, рационального использования медоносных пчел и источников медосбора" Закона Алтайского края от 6 декабря 2010 года N 110-ЗС "О пчеловодстве".
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Суд зарегистрировал дело бывшего вице-губернатора Петербурга
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу (№ 1-283/2019).
Обновлено в 01:58
Политика
Проходящую через Россию трассу «Меридиан» назвали кошмаром для США
Проходящая через Россию новая трасса станет самым коротким сухопутным путем, который свяжет Китайскую Народную Республику и страны Европы.
Обновлено в 00:10
Общество
Обнаружен новый признак развития аутизма у ребенка
По словам ведущего автора нового исследования Сьюзен Мэйс, нетипичное пищевое поведение присутствовало у 70% детей с аутизмом (оно, кстати, встречалось у аутистов в 15 раз чаще, чем у детей с нейротипией).
Обновлено вчера в 00:53
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своем миллионном заработке.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Жертвами дождей в Китае стали 11 человек
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Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Бодибилдер-чемпион назвал условия для эффективного похудения
Обновлено вчера в 06:56